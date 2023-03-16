قافلة طبية للكشف الطبي على أهالي قرية سيدي حنيش في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس عن تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية للكشف الطبي على المرضي من أهالي قرية سيدي حنيش بصحراء مطروح التابعه للمركز وتستمر علي مدار يومين، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتقدم جميع الخدمات الطبية من توقيع الكشوفات الطبية وصرف الأدوية بالمجان.

تخصصات القافلة الطبية بسيدي حنيش

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح إن القافلة تضم أطباء من تخصصات «التخدير والباطنة والصدر، والعظام والجلدية وطب وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والنسا والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تيسيرات لإنجاح القافلة

وأضاف «عبد المجيد»، في بيان أن توجيهات محافظ مطروح، بتقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح تنظيم فعاليات القافلة الطبية بالقرية، وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان .

تحقيق أكبر استفادة للمواطنين

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لرئيس قرية سيدي حنيش على ضرورة إعلام أهالي القرية والنجوع والتجمعات السكنية المحيطة بها عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الاعلان علي صفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.