الكشف الطبي على 97 مريضا مجانا في قافلة طبية بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 97 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي النخاس وكفر الحلبي مركز الزقازيق، وقريتي كراديس وفرغان مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات

وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات، من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك».

وأثنى عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة كافة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة الشرقية، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.