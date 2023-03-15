الكشف على 118 مريضًا ضمن قافلة طبية في قنا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا وجمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بقنا، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 118 مريضا من غير القادرين بقرية الشيخية مركز قفط، وقريتي أبومناع بحرى وأبومناع قبلي مركز دشنا، وقرية الكلاسة مركز قوص.

القافلة الطبية تضمنت 10 تخصصات

بدأت القافلة الطبية في الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرا، وتضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج، بتكلفة إجمالية 11 ألفًا و300 جنيه.

وأثنى حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تحمل نفقات انتقال المرضى

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة قنا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.