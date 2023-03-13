أخبار 24 ساعة بالمنيا.. قافلة طبية وإعدام أطعمة وحادثين بالصحراوي

أعلنت مديرية الصحة عن إطلاق قافلة طبية للقرة الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، وأعدمت إدارة الطب الوقائي كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملة على الأسواق، ولقي سائق مصرعه إثر انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي القديم، كما شهد الطريق الدائري بمركز سمالوط وقوع تصادم بين سيارتين بسبب السرعة، كانت هذة أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا، على مدار 24 ساعة.

مصرع سائق في حادث انقلاب ملاكي

الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالوصلة التي تربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي القديم والجيش أمام قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع محمد عدلي عبد الحكيم 36 عاما، سائق، مقيم في محافظة أسيوط.

وشهد الطريق الدائري في مركز سمالوط حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة موظف تم نقله إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

حملة علي محلات بيع المنتجات الغذائية

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا عن تحرير 343 محضر لمنشآت مخالفة وإعدام 1553 كيلو جرام مواد غذائية عبارة عن عصائر وزبدة وزيوت خلال حملة شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي علي محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

كما أعلنت مديرية الصحة عن إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الفرجاني التابعة لمركز بني مزار تستمر علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، لتقديم خدمة طبية لجميع الأهالي بالإضافة إلي صرف العلاج وعمل الفحوصات الطبية بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة لتقديم رعاية صحية متميزة بالقري الأكثر احتياجا التي تبعد أكثر من 15 كيلو عن أقرب مستشفي عام أو مركزي.