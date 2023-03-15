الكشف على 773 حالة ضمن قافلة طبية بقرية الجبلاو في قنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية لقرية الجبلاو بقنا، تحت إشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار «مصاري» نائب رئيس الجامعة في بيان صحفي اليوم، إلى أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج بالمجاني لـ 773 حالة من أهالي القرية.

تفاصيل القافلة الطبية

وجاءت تفاصيل قافلة جامعة جنوب الكشف كالتالي: 150 حالة باطنة، 130 حالة رمد، 120 حالة عظام، 80 حالة أنف وأذن وحنجرة، 25 حالة نساء وتوليد، 100 حالة أطفال، 160 جلدية، 7 حالات نفسية وعصبية، بالإضافة إلى بحث حالة واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مخاطر الإدمان

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بنشر الوعي عن مخاطر الإدمان ومدى خطورته على الصحة والأسرة وكيفية العلاج منه، كما قاموا بتوزيع المنشورات والملصقات الخاصة بمخاطر تعاطي المخدرات.