وزارة البيئة: إصدار 500 موافقة لعدد من المشروعات الاستثمارية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي، أصدرت 503 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال عام 2023، بينها 87 موافقة للمشروعات الصناعية، و22 موافقة للمشروعات السياحية، و150 موافقة للمشروعات البترولية، بالإضافة إلى 244 موافقة لمشروعات البنية التحتية.

حصر المشروعات

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قراراً بتشكيل لجنة لحصر المشروعات الصادر لها استكمال بيانات لإنهاء موقف هذه المشروعات، حيث تمت مشاركة ممثل من كل جهة معنية لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات وإصدار الموافقات الخاصة بها.

تعديل قوائم التصنيف البيئي

وتابعت وزيرة البيئة في بيان صحفي، أنه تم تعديل قوائم التصنيف البيئي لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، مشيرةً إلى إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئي، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية باشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين في إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي تشجيعاً للاستثمار البيئي المستدام.