وزيرة البيئة تزور محمية المأوى بالأردن لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، محمية المأوى للطبيعة والحياة البرية بمحافظة جرش شمال الأردن لتفقد مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية كتجربة رائدة يتم العمل على تكرار تنفيذها بمحمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لدعم مجالات الاستثمار البيئي.

محمية المأوى

وأوضحت وزيرة البيئة أن الزيارة تأتي للتعرف على كيفية إنشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها وآليات دمج المجتمع المحلي في صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها، مشيرة إلى أن محمية المأوى هي محمية متخصصة في إيواء الحيوانات المفترسة والتي يتم جلبها من أماكن النزاعات أو الأماكن التي يتواجد بها حيوانات تحتاج إلى رعاية خاصة، موضحة أنه تم تفقد المسيجات التي يوجد بها أهم الحيوانات داخل المحمية مثل الدببة والأسود والنمور والضباع والتي تعيش بحالة صحية ممتازة داخل المحمية، وفي بيئة تضاهي البيئة الطبيعية التي يعيشون فيها.

أسلوب إدارة المحمية

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم كذلك التعرف على أسلوب إدارة المحمية وأيضا طرق متابعة الحيوانات البرية وتغذيتهم وطرق رصدهم من قبل الدوريات والمتخصصين داخل الحديقة، كما تم الاطلاع على الطريقة التي تعتمدها المحمية في تقديم خدمات للزوار داخلها من خلال توفير المرشدين وكذلك عوامل الأمان والحفاظ على سلامة الزوار وفى نفس الوقت الحفاظ على الحيوانات والتأكد من عدم القيام بأي إجراءات مزعجة لتلك الحيوانات.