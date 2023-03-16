بدء مؤتمر إعلان أسماء الأم المثالية 2023 خلال دقائق

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، خلال دقائق، المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان أسماء الأم المثالية 2023، بعد انتهاء اللجنة المركزية من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023.

مؤتمر إعلان أسماء الأم المثالية 2023

ويشهد مؤتمر إعلان أسماء الأم المثالية 2023، عرض قصة كفاح 113 سيدة تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، حيث يتم إعلان أسماء 54 أما مثالية، و11 أما بديلة، و18 أما لابن من ذوي الإعاقة، و6 أمهات من ذوي الإعاقة، و3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، و11 أما من الرائدات الاجتماعيات، و5 متطوعات من قرى حياة كريمة، و5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية 2023 كما يلي.

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية

- أن يكون للأم قصة عطاء.

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

- تكون الأم ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية مثل «محافظة البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والوادي الجديد، ومرسى مطروح»، بحد أقصى 5 أبناء.

- إذا كان أحد الأبناء حاصلا على مؤهل فني متوسط يكون متميزًا بأحد المهن.

- يُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.