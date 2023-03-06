الأم المثالية بالشرقية بعد لقائها قرينة الرئيس: «ربنا جبر خاطري وقولتلها نفس أحج»

توّج الله جهد «نجاة علي» من محافظة الشرقية، طيلة السنوات الماضية، بلحظات سعادة غمرتها، وكأنها مسحت عن جبينها الحزن وكفاحها الممتد لأكثر من ربع قرن من الزمن في تربية أبنائها الخمسة، حتى أصبح ابنها أول معيد كفيف بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وذلك بعد لقاء جمعها بالسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «المرأة المصرية أيقونة النجاح»، ضمن عدد من السيدات اللاتي لهن قصص نجاح وكفاح مثلها.

تكريم الأم المثالية في الشرقية

التقت محررة «الوطن» بـ«نجاة علي» ابنة قرية شيبة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد لقاء جمعها بالسيدة انتصار السيسي، وعدد من سيدات مصر المكافحات واللاتي لهن قصص نجاح ملهمة، خلال الاحتفال باليوم العالمي بالمرأة، وقالت خلال حديثها إن لقائها العظيم بقرينة الرئيس جبر من الله ورسالة بأن جهدها طوال عمرها لم يضع هباء.

وتابعت «نجاة»، أنها تلقت الخبر من خلال ابنها الذي يعمل كأول معيد من المكفوفين بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لافتة إلى أنها تفاجأت ولم يكن في حسبانها هذا اللقاء، «لما ابني قالي إن وزيرة التضامن كلمته على لقاء بيني وبين زوجة الرئيس، ما صدقتش نفسي، وفضلت أعد الأيام قبل اللقاء المنتظر».

نجاة علي.. قصة كفاح طويلة

وأضافت «نجاة» أنه تم تكريمها أما مثالية، وأن لها قصة كفاح طويلة بدأت من طفولتها، حيث توفيت والدتها وهي طفلة رضيعة في عمر 6 أشهر، وتولت تربيتها زوجة والدها الذي توفي أيضا قبل أن يصل عمرها 4 سنوات وأصبحت يتيمة الأبوين، لافتة إلى انتقالها إلى العيش مع شقيقها الوحيد الأكبر والذي ربت معه أبنائه، إلى أن حان موعد زواجها من والد أبنائها الخمسة، «كان زوجي مدرس ومن المكفوفين، وعوضني عن حنان الأب والأم، لكنه توفى وأنا في عز شبابي»، حسب قولها.

وأوضح الأم المثالية أنها كافحت لتربية أبنائها، لافتة إلى أن ابنها كان حظه مثل حظ والده، حيث أصيبا في حادث أفقدهما البصر، لكنهما كانا من الصابرين المكافحين، معلقة «اشتغلت كتير وأنا مش متعلمة، ولا معايا شهادة، يادوب معاش زوجي ورزق ربنا من شغلي ورفضت مساعدات من حد، وعلمت أولادي ودخلوا كليات تجارة، حقوق، إعلام وتمريض، وابني أصبح أول معيد من المكفوفين بكلية الإعلام».

أمنية الأم المثالية

واختتمت «نجاة» حديثها بأن الله رزقها الرضا طيلة رحلتها، كما أنها استطاعت بفضل الله أن تزوّج 3 من أبنائها ولديها 7 أحفاد، متابعة أنها حظت بلقاء قرينة رئيس الجمهورية، معبرة عن سعادتها بكونه تكريما من الله، لافتة إلى أن السيدة انتصار السيسي سألتها عن أي أمنية لها، فأكدت على رغبتها القوية في أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام وتزويج ولديها المتبقيين، مؤكدة على أن الله سيحقق رجائها.