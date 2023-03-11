«كهرباء جنوب الدلتا» تعلن مسابقة الأم المثالية 2023.. اعرف الشروط والموعد

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا، إطلاق مسابقة الأم المثالية 2023 بين العاملات بالشركة بمختلف قطاعاتها بالمحافظات المختلفة التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم اختيار أم مثالية عن كل قطاع تابع للشركة، فضلا عن أم مثالية لديوان عام الشركة.

شروط مسابقة الأم المثالية 2023

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عدة شروط للتقديم لمسابقة الأم المثالية 2023 لهذا العام وهي:

ألا يقل سن المتقدمة للمسابقة عن 45 عاما

أن يكون الزوج متوفى والأبناء مازالوا صغارا بـ«عمر الزهور» عند وفاة الزوج ولم تتزوج بعد

أن يكون الأبناء جميعا بمراحل التعليم المختلفة، إلا ذوي الاحتياجات الخاصة

ألا تكون حصلت طوال فترة عملها على جزاءات تأديبية

معايير اختيار الأم المثالية

وحددت الشركة عدة معايير لاختيار الأم المثالية بمسابقة الأم المثالية 2023 منها:

صاحبة قصة عطاء

تجمع بين النجاح بتربية الأبناء والتميز بالعمل

تفوق الأبناء وحصولهم على مراكز متقدمة بالتعليم

رعاية طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجه بالمجتمع.

الأوراق المطلوبة للتقديم

تستقبل الشركة طلبات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بداية من اليوم حتى 25 مارس الجاري، مع تقديم عدة مستندات منها: