 «محلية النواب»: المحافظات تشهد حراكا غير مسبوق في مشروعات التنمية

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت زيارات ميدانية لعدد من محافظات جنوب مصر، للوقوف على حجم الأعمال الجارية في المشروعات القومية.

الشكر للقيادة السياسية

وقال السجينى، في بداية الاجتماع البرلماني اليوم: «ما تشهده محافظات الجمهورية يستوجب توجيه الشكر للقيادة السياسية، حيث تشهد جميع المحافظات حراكا غير مسبوق، فضلا عن أن هناك عدد كبير من العاملين في المشروعات القومية العملاقة من الشباب، وهذا يؤكد عزم الدولة على تمكين الشباب في مختلف القطاعات وفقا لرؤية التنمية الشاملة».

وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بينها طلبا مقدما من النائب محمود قاسم، بشأن تضرر الآلاف من المواطنين بقرى «أبيس – محرم بك»، في الإسكندرية، من مشروع تعديل وتغيير مسار نقل مياه الصرف الزراعي بتلك القرى، بعد إخطار بعض الملاك بجمعيتي «السعادة – الروضة»، بنزع ملكية 50 فدانا لتنفيذ المشروع وحصر أسماء الملاك، وموافقتهم على مضض بعد صرف التعويض العادل.

الأفدنة الزراعية

وأضاف الطب أم المواطنين فوجئوا بتعديل مسار المشروع ليمر داخل قرى «السبعات – الثمانيات»، ويشطرها إلى نصفين وينزع ملكية الآلاف من الأفدنة الزراعية ويتسبب في تبويرها، فضلاً عن نزع ملكية مساكنهم الخاصة، وذلك بالرغم من وجود مسارين بديلين قائمين بالفعل وهما مصرفي «القلعة، والأملاك»، حيث يمكن الاستعاضة بهما عن المسار الجديد لمنع الأضرار الناتجة عنه.