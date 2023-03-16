سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. «الأحمر» بـ103 جنيهات

شهد سعر كرتونة البيض في المحافظات، اليوم، تراجعاً لبعض من أنواعها، واستقراراً لأصناف أخرى، وفقاً لحالات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة المنتشرة في شتي ربوع محافظات مصر.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم سجلت وفرة في المعروض لليوم الثالث علي التوالي، بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين.

- سعر كرتونة البيض الأبيض بـ102 جنيه.

- سعر كرتونة البيض الأحمر بـ103جنيهات.

- استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 109جنيهات.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الخميس

وأشار زكريا إلى أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم شهد تراجع كرتونة البيض البلدي بـ27 جنيهاً خلال أسبوعين، كمؤشر جيد يصب في خدمة المستهلكين بالوجهين البحري، والقبلي بمحافظات مصر.