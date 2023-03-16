«التنسيقية» تهنئ المصريات بـ«يوم المرأة»: تحية لكل سيدة تعمل لبناء الوطن

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرأة المصرية، بمناسبة يوم المرأة المصرية، الذي يوافق 16 مارس من كل عام، تخليدا لذكرى «ثورة المرأة المصرية» ضد الاستعمار البريطاني ووقوفها بشجاعة أمامه خلال ثورة 1919.

يوم المرأة المصرية

ووجّهت التنسيقية، التحية والاعتزاز والتقدير للمرأة المصرية على دورها العظيم في بناء المجتمع، ووقوفها في مقدمة الصفوف لبناء الوطن على الأصعدة كافة، فالمرأة المصرية على مدى العصور قدّمت التضحيات، ولم تتوانى عن المساهمة في بناء وخدمة المجتمع، فالمرأة المصرية هي البطلة في جميع المعارك، وقدّمت أبنائها شهداء فداء للوطن، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة، والتي تتحمل أعباء الأسرة والظروف الاقتصادية دون كلل من أجل بناء الوطن.

تهنئة التنسيقية لسيدات مصر

وأكدت التنسيقية أنّ المرأة المصرية كانت ولا تزال على مدار التاريخ، صاحبة تأثير كبير في مسيرة مصر على كل المستويات، وكانت عنصرا مهما وشريكا أساسيا في التنمية، وأنّ الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على الانتصار لقضايا المرأة، وأن تحظى بجميع الحقوق والمكتسبات والتمثيل فى كل المواقع والمناصب، إيمانا من القيادة السياسية بمكانة المرأة المصرية والتي أثبتت علي مر العصور قدرتها على صناعة الفارق.

وتابعت التنسيقية: «إذ نحتفل بيوم المرأة المصرية، فإنّنا نقدم تحية إجلال لكل امرأة مصرية تعمل بكد، وتساهم بكل قوتها في معركة بناء الجمهورية الجديدة».