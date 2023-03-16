افتتاح أول مركز متنقل لصيانة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ضمن خطط الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية، حيث يتميز المركز بتوفير جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل داخل سيارة واحدة متنقلة.

زيادة المراكز المتنقلة لدعم التوسع في هذا النشاط

وأكد الوزير أهمية المركز المتنقل كركيزة تأتي في إطار الحلول المبتكرة التي تدعم خطة الوزارة لدعم المبادرة الرئاسية والمشروع القومي للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يشهد طفرة كبيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتاً إلى العمل على زيادة هذه المراكز لدعم التوسع في النشاط وانتشار تلك الخدمة للمواطنين والمؤسسات والشركات.

كما شدد على فريق العمل بالمركز المتنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بالعمل حالياً على استهداف زيادة معدلات التحويل إلى 100 ألف سيارة سنوياً في ظل ارتفاع المعدل الحالي للتوصيل إلى نحو 6700 سيارة شهرياً.

وأوضح أن الزيادة التي تتم عاماً بعد الآخر في أعداد السيارات المحولة، تواكبها زيادة في أعداد المراكز الخاصة بعمليات التحويل والصيانة والتي بلغت 130 مركزا للتحويل حتى نهاية عام 2022، وكذلك تواكبها زيادة مضاعفة في أعداد المحطات حيث وصل عدد المحطات التي تقدم خدمات التموين بالغاز الطبيعي إلى 800 محطة حالياً، وجاري تشغيل باقي الألف محطة تباعاً.

الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غاز تك)

واستمع الوزير لشرح حول عمل المركز المتنقل، التابع للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غاز تك)، الذي يمكنه تحويل 20 سيارة في اليوم، ومجهز بكافة المعدات اللازمة ويعمل على تشغيله فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة ويمكنه تقديم خدمة تحويل السيارات للشركات والمؤسسات في أماكنها، كما يمكنه التحرك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الصيانة التنبؤية

وافتتح الوزير المرحلة الثانية من مشروع الصيانة التنبؤية للمعدات بمنظومة المراقبة والتحكم عن بعد لمحطات التموين (SCADA SYSTEM) والتي تتضمن 102 محطة وتأتي تلك المنظومة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الأنشطة التشغيلية.

ظروف التشغيل المعتادة

واستمع الوزير لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول تقنية الصيانة التنبؤية بمنظومة سكادا من خلال المتابعة الأوتوماتيكية للأداء الطبيعي للمعدة، ووضع إطار لظروف التشغيل المعتادة وعند تجاوز المعدة لمحددات التشغيل الطبيعية تقوم المنظومة بشكل أوتوماتيكي بإظهار التجاوز قبل أن يتسبب في مشكلة فنية أو توقف للمعدات، مما يسهم في التطوير المستمر لمنظومة سكادا وإدراج الصيانة التنبؤية للمعدات بالمنظومة، وتقليل زمن التوقف والحفاظ على المعدات.

رافق الوزير خلال الافتتاح، الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وعدد من نوابه والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.