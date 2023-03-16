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التحالف الوطني للعمل الأهلي: متطوعو «كتف في كتف» أصبحوا حديث الساعة

كتب:

هاجر عمر
01:02 م | الخميس 16 مارس 2023
متطوعون في مبادرة كتف في كتف

متطوعون في مبادرة كتف في كتف

قال محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ ملف المتطوعين بمبادرة كتف في كتف أصبح حديث الساعة، خاصة بعد أن وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للشباب المتطوع في الاصطفاف الذي تم بقرية المعصرة بمحافظة المنيا، لجهودهم في العمل الجماعي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو ما زاد من حماس المتطوعين لتقديم المزيد من العمل لصالح بناء الجمهورية الجديدة.

المتطوعون يتم اختيارهم بصورة منظمة 

وأضاف سيف، خلال لقاء مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المتطوعين يستهدفون المشاركة مع الحكومة في بناء الدولة المصرية بأفضل الطرق الممكنة، مشيرًا إلى أنّ الشباب المتطوع يتم اختياره بصورة منظمة غير عشوائية، والتحالف الوطني يدرّب الشباب المتطوع بعد تقدمهم بطلبات الانضمام للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

المتطوعون تم تدريبهم على مدار 6 سنوات مضت

وأوضح مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ التدريب الذي يحصل عليه المتطوعون يمكنهم من أن يكونوا كادرا مؤهلا، تتمكن الدولة المصرية من الاستفادة منه وقت الأزمات، مثل أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، كاشفًا عن أنّ العديد من الشباب المتطوع تم تدريبه على أعلى مستوى على مدار 6 سنوات مضت.

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