حياة كريمة تستقبل المتطوعين من كل مكان.. النصيب الأكبر للشباب

تستمر مؤسسة حياة كريمة في استقبال المتطوعين الجدد للعمل في مبادراتها، اليوم، وذلك من قنا للفيوم للغربية حتى جنوب سيناء وأسوان، بحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وكتبت الصفحة الرسمية: «الأعداد كل يوم في ازدياد، والشباب لهم النصيب الأكبر من المتطوعين، لكن اللي بجد يخليك فخور أن اللي عايز يتطوع كمان مواطنين كبار في السن ومنهم اللي خرج معاش واللي لسه بيشتغل بس هيقتطع من وقته ويخدم معانا أهالينا في القرى والمراكز الأكثر احتياجا، بجد حاجة تشرف».

متطوعو حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنه منذ بدء استقبال المتطوعين الجدد، وصل لمقرات المؤسسة شباب من جميع الأعمار، جميعهم لديهم نفس الرغبة والحماس في التطوع وأداء واجبهم الإنساني.

ونظرا لزيادة استقبال أعداد المتطوعين، استمرت المقابلات من الظهر وحتى مساء اليوم السبت؛ إذ تقدمت المؤسسة بالشكر للمتطوعين على حسن ثقتهم في الانضمام لمؤسسة حياة كريمة.

تحسين حياة المواطنين في القرى النائية

وتهدف حياة كريمة إلى تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.