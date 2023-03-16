الأم المثالية ببورسعيد: فرحتي لا توصف.. وفوزي يثبت حُسن تربيتي لأبنائي

لم تتوقع حياة أحمد حسين أبو صالحة الفوز بلقب الأم المثالية 2023 على مستوى محافظة بورسعيد، لكنها عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا الأمر، واعتبرته مكافأة من الله بعد تربيتها لأبنائها بعد وفاة زوجها منذ 31 سنة.

«حياة» مدير سابق بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وفازت بلقب الأم المثالية 2023، وهبها الله زوجا كان إنسانا بمعنى الكلمة، وكان يناديها «حنان» وليس «حياة»، وكان مدرب لرياضة الكاراتيه، حسبما تروي لـ«الوطن».

رحلة المعاناة

توفى الزوج منذ 31 سنة، بعد سقوطه أثناء العمل من الدور الرابع في ميناء بورسعيد. تقول «كان بالنسبة لي زوج، ولشقيقاتي البنات أخ وحيد وأب بعد وفاة أبي، وبعد وفاته لبسنا الأسود عليه 11 سنة».

وتعيش «حياة» على مذكرات كتبها الزوج لها في حياته خلال سفرياته المتعددة في بطولات الكاراتيه، والتي فاز بكثير منها، حسبما تقول.

بدأت رحلة معاناة الأم المثالية ابنيها الاثنين بعد وفاة الزوج، وهما «مروة»، وكان عمرها آنذاك 8 سنوات، و«أحمد»، 5 سنوات. تروي «كان خوفي على أبنائي الضعف، لأنهما بدون أب، وزرعت فيهم المسؤولية والرحمة والأخلاق الحميدة، ورفضت أن يأخذا إعفاءً من المصروفات المدرسية، حتى لا يشعرا بأنهما يتيمين».

وللتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها، أعطت «حياة» دروس تقوية لمساعدتها على المعيشة بجانب مرتبها ومعاش زوجها الزهيد، حتى تخرجت «مروة» من كلية الحقوق وحصلت على درجة الماجستير، و«أحمد» من كلية الحاسب الآلي، وقد تزوج كل منهما، وأربي أحفادي الآن.

الابنة قدمت في مسابقة الأم المثالية

فوجئت «حياة» بابنتها تتصل بها، وتقول «افتحي الباب لوفد من وزارة التضامن الاجتماعي، جاين يبحثوكي، أنا قدمت لك فى مسابقة الأم المثالية 2023». وتقول «الفوز يثبت إني أحسنت تربية أبنائي».

وقالت «كنت أخجل من تكريم الزملاء لي في أعياد الأم، وكانت المفاجأة هو الفوز بلقب الأم المثالية 2023.. وأدعو الأمهات إلى زرع الأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء، حتى نخرج جيلا صالحا يفيد أسرته ومجتمعه».