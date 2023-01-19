جامعة جنوب الوادي تشارك في اختيار الأم المثالية 2023 بقنا

شاركت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة جنوب الوادي، في اختيار الأم المثالية لعام 2023، وذلك بديوان عام محافظة قنا.

لجنة اختيار الأم المثالية في قنا

لجنة اختيار الأم المثالية 2023 في محافظة قنا، تضم كلا من سكرتير عام محافظة قنا ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الأسرة والطفولة ورئيس قسم الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعي وممثل عن الإعلام والهلال الأحمر ووزارة الثقافة ومجلس النواب والمجلس القومي للأمومة والطفولة وممثل عن المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن مشيخة الازهر والجمعيات الأهلية .

تأتي مشاركة رئيسة وحدة العنف ضد المرأة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الأم المثالية 2023 بقنا

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة، قالت في بيان سابق لها، إنه تم الانتهاء من الترشيحات النهائية لاختيار الأم المثالية 2023 في محافظة قنا، وفق شروط معينة مشيرة إلى أن الترشيحات تمت وفق اللجنة المشكلة.