توزيع كراتين رمضان ضمن مبادرة «كتف في كتف» في قرية الشيخ مكرم بسوهاج

وزع مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج عدد 200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاكثر احتياجًا بقرية الشيخ مكرم مركز سوهاج، وذلك ضمن مبادرة «كتف في كتف» أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأوضح شعبان أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل الشركات العريقة (أصحاب الأيادي البيضاء) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، حيث تم توزيع الكراتين بالتعاون مع شركة gig مصر للتأمين على الحياة، مؤكدًا أن التعاون يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية عن الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر المبارك خاصة في القري والنجوع في كل المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التي كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلي المستحقين في كل القري المصرية تقريبا وبخاصة القري الأكثر احتياجا.

مبادرة كتف في كتف تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية

يذكر أن مبادرة كتف في كتف تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وصولا الي المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرا إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توزيع من 350 ألفا إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.