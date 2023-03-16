تحالف العمل الأهلي: مبادرة «كتف في كتف» نموذجا رائدا للعمل الجماعي

قال محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم نموذجا للعمل الجماعي داخل مصر، بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن مبادرة «كتف في كتف»، هي المبادرة الأكبر على مستوى العالم كله في مجال الحماية الاجتماعية، وهي مبادرة لم يشهدها العالم من قبل.

توزيع وتعبئة 4.5 مليون كرتونة سلع

وأضاف «سيف»، مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة كتف في كتف وزعت 4.5 مليون كرتونة، وهو رقم ضخم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن المبادرة استهدفت الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات مصر كافة، متضمنة المحافظات الحدودية التي كان لها نصيب كبير من فاعليات المبادرة.

التحالف الوطني: لن تترك أسرة من الأولى بالرعاية

وأكمل مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة «كتف في كتف» لن تترك أسرة من الأسر الأولى بالرعاية إلا وأدخلنا عليهم الفرحة والسرور، متابعًا: «مش هنسيب أي حد محتاج أي خدمة أو أي مساعدة إلا وهيلاقينا موجودين في ضهره، وقبل ما يطلب الخدمة هنكون موجودين».