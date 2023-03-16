ضبط 700 كيلوجرام لحوم وتمر هندي فاسد في حملات تموينية بالمنوفية

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بالتعاون مع رئاسة حي غرب شبين الكوم وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط (200) كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حملات تموينية على الأسواق في محافظة المنوفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات تموينية اليوم الخميس على المنشآت التموينية والمخابز والمحلات أسفرت عن تحرير 214 محضرا تموينيا بإجمالي مضبوطات 500 كيلو تمر هندي مجهول المصدر.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير عدد 104 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و110 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

أهم القضايا التموينية في المنوفية

ومن أهم القضايا التموينية في محافظة المنوفية تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بناحية أشمون وبحوزته كمية قدرها 500 كجم تمر هندي مجهول المصدر بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق ، ومحضر ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بسرس الليان لقيامه بتجميع كمية قدرها 6 شيكائر دقيق بلدي بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.