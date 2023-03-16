وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تؤدي 4 أدوار في المجتمع المصري

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مستشفيات أبو الريش له ثقة لدى المواطنين بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، موضحا أن العديد من الخدمات العلاجية التي تقدمها أبو الريش للمرضى بمختلف التخصصات، وأن المستشفيات الجامعية تؤدي 4 أدوار في المجتمع المصري.

افتتاح مبنى العيادات الجديدة بمستشفى أبو الريش

وأضاف عاشور، خلال إلقاء كلمته بحفل افتتاح مبنى العيادات الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي المستشفيات قصر العيني، أن هناك حرص ومتابعة دائمة لكافة الصروح الطبية التي يجري العمل عليها وتجهيزها وفقا للكود الطبي العالمي، منوها إلى أن التجديدات ستسهم في زيادة الطاقة الاستعابية لابو الريش الياباني، وأن المشروع تم تصميمه هندسيا ليشتغل كل جزء في خدمة المرضى و البحث العلمي.

دور المستشفيات الجامعية

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية لها 4 أدوار هامة تقدمها في المجتمع المصري، متمثلة في بحث علمي وتدريب وتعليم وعلاج، وهي أحد أذرع الدولة المصرية في علاج المرضى.