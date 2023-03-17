استعدادات طالبات كلية التربية بالغردقة لاستقبال شهر رمضان «صور»

حرصت طالبات كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، بتزيين الكلية بزينة رمضان في جو من البهجة والسرور، وبمشاركة الطلاب وعميد الكلية، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «أهلا رمضان».

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طالبات كلية تربية يستقبلن شهر رمضان

وشاركت طالبات كلية التربية بالغردقة في فعاليات مبادرة أهلا رمضان، حيث تم تزيين كلية التربية بمظاهر رمضانية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، بحضور عمداء كلية التربية والألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، تحت إشراف الدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة.

انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين

وفي سياق آخر، شهد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين بمسابقة 30 ألف معلم بقاعة التطوير التكنولوجى بإدارة الغردقة التعليمية، بناء على توجيهات رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.