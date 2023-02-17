جامعة جنوب الوادي تحصد المركز الثالث في مشروعات معرض القاهرة الدولي للابتكار

حصدت جامعة جنوب الوادي المركز الثالث على مستوى مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بين الهئيات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، أكد الدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة، ومدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادي، أنه بناء على الدعم والتوجيهات الصادرة من الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، لتكون جامعة جنوب الوادي ممثلة في المحافل والمعارض التي من شأنها أن تضيف للمجتمع وتظهر ابتكارات واختراعات طلاب وأعضاء هيئة التدريس جامعة جنوب الوادي.

وتابع أنه بناء على التقيميات التي تمت خلال المعرض، فازت جامعة جنوب الوادي بالمركز الثالث كأفضل مكتب لتسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار (برنامج مكاتب التايكو) في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023.

طابعة ثلاثية

وشاركت جامعة جنوب الوادي في المعرض بعدد من النماذج الأولية، وهي عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الخزف من الطين باستخدام تكنولوجيا الهندسة العكسية والتي حازت على استحسان لجنة التقييم والزوار بالمعرض، وهذه الطابعة الثلاثية تم دعمها فنيا وماليا بعد موافقة رئيس الجامعة، والتي تعد إضافة لمجال صناعة الطابعات ثلاثية الأبعاد في مجال إنتاج الخزف، وهذا النموذج الأولي تم تصنعيه وتطويره بمعرفة الدكتور إبراهيم دسوقي، المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة رشا فوزي، المدرس بكلية التربية النوعية، والمهندس أحمد حسن، المدرس المساعد بكلية الهندسة.

وشاركت أيضا الجامعة بمشروع منتجات صديقة للبيئة، وهي أطباق من مخلفات أشجار الموز، وكانت المشاركة من خلال وحدة رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعة، وضمت فريق عمل مكون من أنس محمد ندا عبدالوهاب وشيماء صادق وأمنية عبد الناصر.

الفريق المشارك

جدير بالذكر أنه شارك في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 بالقاهرة فريق عمل مكون من الدكتور رأفت شيبت الحمد، مدير مكتب الملكية الفكرية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور الأمير حسين، مدير مكتب المنح والتعاون الدولي، والدكتورإبراهيم دسوقي، المدرس المساعد كلية التربية النوعية، والمهندس أحمد حسن، المدرس المساعد بكلية الهندسة، والطالبة أمنية عبد الناصر، بالفرقة الثالثة كلية العلوم (جيولوجيا وكمياء).

وتم عرض النماذج الأولية وكذلك فيديوهات توضيحية لطريقة عمل النماذج الأولية وفيديوهات توضيحية عن جامعة جنوب الوادي والابتكارات والخدمات التي يقدمها مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادي.