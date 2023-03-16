القوات المسلحة تشارك في مؤتمر طبى احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، الذي تم الإعلان عنه في مارس 2021، شاركت القوات المسلحة في المؤتمر الطبي FIRST GENOME DAY، احتفالا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة «أليو مينا» العالمية.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا أنّ مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وحجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة.

وأشار الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إلى أنّ تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة، وأنّ المشروع منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر.

وألقى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كلمة أشار خلالها إلى أنّ مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، كما يهدف أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية.

حضر فعاليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل، مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة.