ختام فعاليات «قصور الثقافة» احتفالا باليوم العالمي للمرأة في الغربية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بمحافظة الغربية، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة، الذي استمرت فعالياته على مدار 5 أيام، نفذت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة.

محاضرة «المرأة في الفكر العلماني»

شهدت فعاليات اليوم الأخير، إقامة محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا تحت عنوان «المرأة في الفكر العلماني»، أكد خلالها الدكتور آمان قحيف، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصرة، حرص الشريعة الإسلامية على حفظ حقوق المرأة والتأكيد على درورها الكبير في الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في عمليات التنمية والبناء.

وتابع «قحيف»: «اعتنى الإسلام بحقوق المرأة، وكرمها وأعطاها حقوقها كاملة بما يناسب فطرتها وطبيعة تكوينها»، موضحا أن الإسلام حفظ للمرأة العديد من الحقوق، منها: حقها في الحياة، وحقها في التعليم، وحقوقها المالية والشرعية، فيما شهد ختام الفعاليات إلقاء العديد من القصائد والأبيات الشعرية من جانب الشاعر عارف مصطفى ضمت أهم الأدوار للمرأة في الأسرة والمجتمع.

الفعاليات نفذت بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة جابر سركيس، وضمت العديد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات التوعوية التي سلطت الضور على عدد من قضايا المرأة، منها دور المرأة في الحياة الاجتماعية، ودورها في الحياة الحزبية والنقابية وسوق العمل، ومكافحة العنف ضد المرأة.