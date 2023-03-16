برامج تثقيف رقمي لرواد مواقع قصور الثقافة ضمن «حياة كريمة» في الصعيد

شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بأسيوط، لقاءً جديدًا ضمن لقاءات التثقيف الرقمي التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ضمن الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية ومحو الأمية الرقمية بمحافظات مبادرة «حياة كريمة».

مناقشة مفاهيم التحول الرقمي

تضمن اللقاء موضوعات قدمت لرواد قصر ثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط حول مفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته على وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الرقمي لرفع الوعي المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية، في إطار المبادرة الهادفة لسد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي.

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

اللقاء نظمته الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، ضمن برامجها المقدمة لرواد المواقع الثقافية المختلفة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، والتي قدمتها الإدارة أيضا بمحافظة المنيا بمركز ملوي بهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات المميكنة، للارتقاء بمستوى حياة المواطنين، وقدمته لرواد قصر ثقافة مغاغة لتمكين المشاركين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.