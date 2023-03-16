«وكيل تعليم مطروح» يفتتح معرض مدرسة بهي الدين للمشغولات اليدوية بسيوة

افتتح عمرو شحاتةة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية وسليمان عمر مدير إدارة سيوة المعرض السنوي لمنتجات ومشغولات التعليم المجتمعي بمدرسة بهي الدين المجتمعية جنوب المحافظة بحضور بلال جبريل نقيب معلمي الواحة وموسى إبراهيم أمين حزب مستقبل وطن بسيوة وأحمد صالح مدير المتابعة بالإدارة ولفيف من المهتمين بشأن العملية التعليمية.

المشغولات اليدوية السيوية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أركان المعرض الذي شارك فيه جميع مدارس التعليم المجتمعي الخمس بواحة سيوة وتفقد المعروضات الفنية والمنتجات والمشغولات اليدوية المعبرة عن التراث السيوي العريق والتي جري إعدادها بسواعد الطلاب تحت إشراف معلمي التعليم المجتمعي.

الأنشطة التربوية بالمدارس

وشاهد وكيل الوزارة عرضا توضيحيا عبر الداتا شو اشتملت على الأنشطة التربوية بالمدارس المجتمعية في سيوة ومراحل إعداد وتنظيم المعرض.

إبداعات في المنتجات اليدوية

وفي كلمته أعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته بالإبداعات الطلابية الفنية والتي تجلت في إتقان صناعة المشغولات اليدوية والمنتجات السيوية، مشيداً في بيان بالإعداد الجيد والتنظيم الرائع للمعرض السنوي مقدماً الشكر والتقدير للقائمين علي تنظيمه كذلك ثمن مجهودات التعليم المجتمعي وإدارة سيوة والمدارس طوال المرحلة الماضية.

وأضاف إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح أن المديرية حريصة على متابعة كافة مدارس التعليم المجتمعي بكافة أرجاء المحافظة أسوة بمتابعة باقي نوعيات المدارس الأخرى تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ولفت لاهتمام تعليم مطروح بالمدارس المجتمعية أسوة بمدارس التعليم العام لتقديم منتج تربوي جيد لأبنائنا الطلاب وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذا لتكليفات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مضيفاً أن المديرية حريصة علي تفعيل منظومة التكوين المهني لضمان تعليم وتدريب الطلاب علي العديد من المهن والحرف اليدوية بالتعليم المجتمعي جنباً إلى جنب مع الدراسة النظرية للمواد الثقافية موجهاً الإدارات المعنية بالتوسع في مثل تلك المعارض وتعاظم الاستفادة منها بالتنسيق مع المشروعات الصغيرة بمديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ليكون نافذة مميزة لعرض المشغولات التي يتم إنتاجها بسواعد أبنائنا الطلاب وتسويقها بشكل جيد.