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«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء مستشفى المراغة المركزي في سوهاج

كتب:

يارا أشرف
01:38 م | الخميس 16 مارس 2023
إنشاء مستشفى المراغة المركزي بسوهاج

إنشاء مستشفى المراغة المركزي بسوهاج

رصدت كامير برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع إنشاء مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج.

تفاصيل إنشاء مستشفى المراغة المركزي

ويقع مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج على مساحة 10683 متر مربع بارتفاع 6 طوابق، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 200 سرير، ويستفيد من خدماتها 380 ألف نسمة.

ووفق التقرير، فإن مشروع إنشاء مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج يوفر 2000 فرصة عمل للأهالي، ويخدم 5 قرى رئيسية و23 قرية فرعية و142 نجع.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.

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