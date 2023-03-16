قطع مياه الشرب عن مناطق بمركز سمالوط بالمنيا لأعمال الصيانة بعد غد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، عن انقطاع مياه الشرب عن محطة مياه عرب الزينة بسمالوط والقرى التابعة لها، وذلك يوم السبت 18 مارس الجاري، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً وذلك لإجراء أعمال التطهير والصيانة للمحطة.

تدبير احتياجات المياه

وناشدت شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والاتصال رقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي للاستسفار أو الشكاوي.

أسبوع المياه العالمي

وشهد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، ختام أسبوع المياه العالمي، بحضور المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، لترسيخ ثقافة التوعية المائية لدى المواطنين. جاء ذلك بحضور عدد من الجهات المعنية.

بدأت الاحتفالية، بتفقد سيارة التوعية التي تجوب المدارس لتوعية أطفال المدارس بالمحاور الرئيسية المختلفة "ترشيد الاستهلاك، النظافة العامة، النظافة الشخصية"، كما تم تفقد سيارة قطاع المعامل بالشركة وعرض أنشطة المعامل المركزية في سحب العينات من مناطق مختلفة بالمحافظة.

وتفقد السكرتير المساعد، معرض الرسومات من أعمال أطفال المدارس الحاضرين والمشاركين في مسابقة المياه بالتعاون مع التربية والتعليم والتي تتضمن أفكاراً توعوية لمحاور التوعية المستهدفة، مشيداً بتنفيذ تلك الفعاليات التي تساهم في تفعيل رسائل وأهداف وتوصيلها لكافة مواطني المحافظة، موجها الشكر لكافة الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال.

أشاد السكرتير المساعد، بالجهد المبذول من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال الفترات السابقة على كافة المحاور وما قدمته الشركة من جُهد لتوصيل رسالتها وتقديم خدماتها مؤكدا على أهمية الرسالة التي يتم العمل عليها وأهمية الترشيد.

وفى ختام الحفل شارك السكرتير العام المساعد في تكريم الفريق الفائز بدوري كرة القدم كل نقطة بتفرق، وتكريم الأطفال الفائزين بمسابقة المياه، وتكريم ممثلين الجهات الخارجية المعاونة خلال الحملة، وتكريم الجهات والقطاعات الداخلية المعاونة.