محافظة المنيا تستعد لتوزيع «كراتين رمضان» على الأسر الأولى بالرعاية

عقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجمعيات والمؤسسات من ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي، لبحث ومناقشة آليات توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم.

مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، دكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة، دكتور سيد سعداوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إبراهيم فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير، ربيع عبدالجليل مدير فرع جمعية الأورمان، ماريان ميلاد ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية.

الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية

وأكد نائب محافظ المنيا أن الاجتماع، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية والتي سيتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات استعدادًا لشهر رمضان الكريم، مع حصر ومراجعه كافة بيانات الأسر الأولى بالرعاية، بما لا يدع مجال للازدواجية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

ووجه نائب محافظ المنيا إدارة التحول الرقمي بالمحافظة بتوحيد قواعد البيانات لمؤسسات وجمعيات التحالف الوطني، مع التحديث المستمر لبيانات الأسر الأولى بالرعاية وفقا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول تلك المساعدات للمستحقين في القرى الأكثر احتياجًا.