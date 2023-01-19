شروط مسابقة الأم المثالية للعاملات في المحليات بالمنيا.. السن لا يقل عن 45 عاما

أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة في محافظة المنيا، تنظيم مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام للمحافظة، ودواوين الوحدات المحلية، وعلى من تنطبق عليها الشروط التقدم بأوراقها في موعد أقصاه يوم 15 من شهر فبراير المقبل.

شروط مسابقة الأم المثالية:

1- أن تكون المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية.

2- أن يكون للأم قصة عطاء ناجحة.

3- العمر لا يقل عن 45 عامًا.

المستندات المطلوبة لمسابقة الأم المثالية:

1- بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل.

2- صورة شخصية.

3- صور الرقم القومى للأم المرشحة والأولاد والزوج.

4- صورة قسيمة الزواج أو صورة شهادة وفاة الزوج.

5- الشهادة المرضية فى حال مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

6- صورة من المؤهلات الدراسية للأبناء.

7- رقم هاتف واضح.

8- صورة شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء ذوي الإعاقة.

ويضم مبني الديوان العام لمحافظة المنيا نحو 500 سيدة يعملن في الإدارات المختلفة، كما تضم الوحدات المحلية بالمحافظة أكثر من 3000 سيدة يعملن في مجالس المدن وهي: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، إضافة إلى الوحدت المحلية القروية وعددها 63 وحدة محلية تضم أكثر من 350 قرية فضلا عن التوابع والعزب والنجوع.