غلق مزلقان وكوبري ملوي القبلي بالمنيا لإجراء أعمال صيانة غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وهندسة سكك حديد جنوب المنيا، عن غلق مزلقان ملوي القبلي، والبديل مزلقان معصرة ملوي وكوبري سيارات ملوي العلوي، وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً غد الجمعة، وذلك لأعمال الصيانة والتطوير بالمزلقانات.

3 كباري في مدينة ملوي

وتقع مدينة ملوي على بعد 45 كيلو في الجنوب من مدينة المنيا، ويوجد بها 3 كباري تربط بين شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، ويتم غلق مزلقانات في جميع مراكز المحافظة تباعا لإجراء أعمال تطوير وصيانة بمعرفة هيئة السكك الحديدية.

الاحتفال بالعيد القومي للمنيا

وتحتفل محافظة المنيا، السبت المقبل، بعيدها القومي رقم 104، حيث سيضع الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صباح السبت القادم 18 مارس، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وقدم نائب محافظ المنيا، أصدق التهاني القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والأمن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.