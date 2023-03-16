مدير مشروع مستشفى المراغة لقناة الحياة: يُقام على مساحة 10683 مترا

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع إنشاء مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج.

قال المهندس حسام كمال، مدير مشروع مستشفى المراغة بسوهاج، إن مستشفى المراغة أحد أكبر المشروعات القومية الموجودة حاليا في محافظة سوهاج، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن المشروع عبارة عن موقع عام على مساحة 10600 متر مسطح.

محتويات المبنى الرئيسي للمستشفى

أوضح «كمال»، أن المبنى الرئيسي لمشروع مستشفى المراغة، عبارة عن دور أرضي و6 طوابق، مشيرًا إلى أن مسطح الدور الواحد نحو 4500 متر مسطح، كما أن هناك بعض المباني الخدمية في المشروع بمسطح 1800 متر، لافتا إلى أن الدور الأرضي خاص بالاستقبال والاستعلامات، إلى جانب وجود الشائعات بجميع أنواعها.

وأشار إلى أن الدور الأول يضم مخازن وورش ومطاعم، أما الدول الثاني علوي يحتوي علبى عيادات ووحدة غسيل كلوي على مسطح حوالي 2000 متر، بينما الدورين الثالث والرابع علوي عبارة عن عنابر مرضى وكشوفات، والدور الخامس علوي خاص بالعمليات، إذ يحتوي على أكبر عدد من غرف العمليات، متابعًا أن هناك غرفة عمليات متوسطة بمسطح 500 متر و2 غرفة عناية مركزة بمسطح حوالي 600 متر، موضحًا أن الدور السادس علوي يضم غرف «إعاشة» للأطباء، فضلا عن وجود مركز تدريب يسع حوالي 15 متدرب، مؤكدًا على تحقيق المرجو من المشروع بالنسبة للبرنامج الزمني الخاص به.

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر، أن مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج تقع على مساحة 10683 متر مربع بارتفاع 6 طوابق، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 200 سرير، ويستفيد من خدماتها 380 ألف نسمة.

ويجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج يوفر 2000 فرصة عمل للأهالي، ويخدم 5 قرى رئيسية و23 قرية فرعية و142 نجعا.