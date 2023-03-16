البنك المركزي يكشف أكثر العملات سوءا بعد انهيار «سيلكون فالي»

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.63%؜ للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر بذلك عند 1,868.62 دولارًا للأونصة، حيث ارتفعت الأسعار بمنتصف تداولات هذا الأسبوع، نظرًا إلى أن الذهب وهو أحد أصول الملاذ الآمن، كان مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع، بعد انهيار بنك سيلكون فالي الأمريكي.

وأضاف البنك المركزي في نشرة دورية مختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 3 مارس إلى 10 مارس 2023: «أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، حيث جاءت معظم الخسائر نتيجة شهادة باول أمام الكونغرس، والتي مالت تجاه زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار خلال تداولات النصف الأول من هذا الأسبوع».

وتابع: «كان البيزو المكسيكي (-2.96%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة بعد أن دعمت بيانات التضخم الضعيفة التكهنات بشأن قيام البنك المركزي المكسيكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في 30 مارس، كما تعرض البيزو المكسيكي لمزيد من الضغط بسبب تصعيد الخلافات بين الولايات المتحدة والمكسيك بعدما ندد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، بمطالبة أحد أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بتدخل الولايات المتحدة عسكريًا ضد عصابات المخدرات المكسيكية التي قتلت اثنين من الأمريكيين.»

وأشار البنك المركزي إلى أنّ الوون الكوري الجنوبي (-1.75%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تضررت العملة نتيجة تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي ذكر فيها احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع عما كان متوقعًا.

وتابع: «على صعيد آخر، ظهرت المخاوف من تصعيد للخلافات الجيوسياسية على الساحة، بعدما ظهر قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ، أثناء المناورات العسكرية التي تم بثها مباشرة على التلفاز، حيث تم إطلاق صواريخ خلال هذا العرض، باتجاه الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية ردًا على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.»

واختتم البنك المركزي المصري: «من ناحية أخرى، تفوق البيزو الكولومبي (+1.51%)، والبيزو التشيلي (+0.86%) في الأداء على نظرائهم من عملات الأسواق الناشئة، حيث أصبحت معنويات المستثمرين المحليين إيجابية يوم الإثنين بعدما تباطأت بيانات التضخم السنوي لشهر فبراير بشكل أسرع مما كان متوقعًا في كلا البلدين».