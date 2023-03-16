«المركزي»: انهيار بنك «سيلكون فالي» دفع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن

وقال البنك المركزي، إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية أنهت تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، وذلك على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث أدى انهيار بنك سيليكون فالي – والذي يعد أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 - إلى لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، وذلك في ثاني تعليق للبنك المركزي، على انهيار بنك سيلكون فالي هذا الأسبوع.

احتمالية الوصول لسعر فائدة أعلى مما كان متوقعًا

أضاف «المركزي» في نشرة دورية مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 3 مارس الي 10 مارس 2023، أن معظم عوائد سندات الخزانة ارتفعت خلال تداولات الثلاثة أيام الأولى من هذا الأسبوع، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل عامين مستوى الـ 5% للمرة الأولى منذ عام 2007 على خلفية تصريحات باول التي ذكر فيها أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ أي قرار حول اجتماعه في شهر مارس، إلا أن أعضاء البنك المركزي قد استعدوا للعودة إلى الارتفاعات الكبيرة بأسعار الفائدة، كما استعدوا إلى احتمالية الوصول لسعر فائدة نهائي أعلى مما كان متوقعًا.

وتابع قائلاً: «كان تسعير الأسواق لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في يوم الأربعاء هو الأعلى خلال دورة رفع أسعار الفائدة، حيث قام المتداولون بتسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مارس، باحتمالية تبلغ نسبتها 71.2%؜، إلا أن معظم هذه التوقعات قد تغيرت في اليوم التالي».

تأثير تشديد السياسة النقدية على البنوك

ولفت إلى أن انهيار بنك «سيليكون فالي» سلط الضوء على تأثير تشديد السياسة النقدية على البنوك والشركات، كما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأمان الذي تتيحه سندات الخزانة الأمريكية، وقامت الأسواق أيضًا بتقييم تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعاً مفاجئا شهدته معدلات الرواتب للوظائف غير الزراعية.

في بيان سابق، نفي «المركزي» أن تكون للبنوك المحلية أي تعاملات أو ودائع مع البنك الأمريكي المنهار «سيلكون فالي».