محمد شبانة: انتهاء أزمة أرض نقابة الصحفيين في أكتوبر بتوقيع بروتوكول مع الأوقاف

اكد محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس فى انتخابات الجمعة المقبلة انه وبعد جهود كبيرة ومتواصلة منذ شهور، نجح كرئيس للجنة الإسكان وبجهود متواصلة مع النقيب ضياء رشوان، في التوصل إلى حل جذرى ونهائي لأرض النقابة بمدينة السادس من اكتوبر وتوقيع بروتوكول تعاون مفصل مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقا)، حيث تم التوقيع اليوم بين النقيب ضياء رشوان ممثلا للنقابة ومحمد شبانة وكيل النقابة ورئيس لجنة الاسكان وبين الدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضوري كرئيس للجنة الإسكان.

أرض نقابة الصحفيين

وقال شبانة ان البروتوكول الموسع بين النقابة والشركة يشمل الكثير من الخدمات غير المسبوقة للزملاء الصحفيين اضافة للشراكة فى بناء ارض نقابة الصحفيين بمدينة السادس من اكتوبر كالتالى :

= تسويق وإدارة المشروعات لصالح النقابة، ومنها ( أرض أكتوبر و أرض الاسكندرية) حيث أن الطرف الثانى شركة متخصصة من ضمن أنشطتها القيام بالاستثمار العقارى ومايستلزمه من شراء اوبيع أو تقسيم الاراضى وانشاء المباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير اوالتسويق لمشروعاتها أوللغير.

= التسويق لاعضاء النقابة منتجات الشركة مثل ( اثاث مكتبى او منزلى ، الومنيوم ، كريتال وخلافه ...الخ) من انتاج الورش الإنتاجية بالمجموعة.

= التطوير العقارى أو توفير مطور عقارى لاقامة المشروعات الاستثمارية على اراضى النقابة.

= تقديم أنظمة تقسيط ميسرة لأعضاء النقابة للحصول على وحدات سكنية التى تقوم بإنشائها المجموعة أو المنتجات من انتاج الورش الإنتاجية الخاصة بالمجموعة.

وزارة الأوقاف

ويذكر أن شركة المحمودية تابعة لوزارة الأوقاف، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري والخدمات المتكاملة في السوق المصري، ولها عدد كبير من المشروعات العقارية مع كثير من الجهات العامة والخاصة في مصر، مثل هيئة الأوقاف ومطار القاهرة ووزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية والجامعة اليابانية وعدد من المحافظات والوحدات المحلية.