الأم المثالية المتطوعة 2023: فخورة بمشاركتي في «حياة كريمة»

عبرت امتياز السيد الجندي الفائزة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية 2023 والفائزة بالأم المتطوعة الأولي بالجمهورية، عن سعادتها الكبيرة بفوزها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بمشاركتها في المسابقة وأولادها هم من قاموا بالتقديم لها قائلة: «اتفاجئت بفوزي النهارده ومكنتش أعرف أي حاجة».

الأم المتطوعة المثالية 2023 على مستوى الجمهورية

وأضافت الأم المثالية 2023 والفائزة بالأم المتطوعة الأولى بالجمهورية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها متطوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز الشهداء، مؤكدة أن هذه المبادرة فخر لأي مصري المشاركة فيها، مؤكدة أنها لم تفكر في الحصول علي أي جوائز.

فرحة في المنوفية بعد فوز امتياز بالأم المثالية 2023

وأوضحت، أن أولادها وأسرتها في محافظة المنوفية سعداء جدا بحصولها علي لقب الأم المثالية 2023 والأم المتطوعة الأولى بالجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الفوز فضل كبير من الله ودفعة كبيرة لما مضى من جهد كبير في خدمة المجتمع والأسرة.

36 سيدة تفوز بلقب الأم المثالية

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أسماء الأم المثالية 2023، على مستوى الجمهورية، حيث فازت 36 سيدة بهذا اللقب، حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة وتضم ممثلين عن العديد من الجهات لاختيار الأم المثالية بكل شفافية ودقة.