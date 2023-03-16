الفائزة بقلب الأم المثالية في الجيزة.. ربت 3 أبناء من «حراسة عقار»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اسم الأم الفائزة بلقب الأم المثالية 2023 لمحافظة الجيزة، وهي السيدة سيدة سليمان مصطفى لبن، تبلغ من العمر 51 سنة، تقرأ وتكتب، تعمل حارسة عقار لها 3 أبناء، الأول حاصل ليسانس آداب، والثانية ليسانس آداب إنجليزي، والثالثة ليسانس حقوق.

تزوجت الأم برجل بسيط يعمل حارس عقار، وأنجبت 3 أبناء، وكانوا يقيمون في غرفة بسيطة على سطح العقار، وتوفي الزوج عام 2003 تاركا لها الأبناء الثلاث في مراحل التعليم الأولى، وحرصت الأم على أن يستكمل أبناءها التعليم، وعملت في نفس مهنة زوجها حتى تستطيع توفير متطلبات واحتياجات أبنائها، وكانت تقوم بحراسة العقار رغم مرضها بانزلاق غضروفي وهشاشة عظام، وحصلت على معاش ضمان قدره 360 جنيها.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ الأبناء الثلاث حصلوا على مؤهلات عليا، وسكان العقار الذي تعمل به، هم من أرسلوا ملفها حُبا فيها ورغبة منهم لتكليل جهودها في تربية أبنائها، وهذه القصة أهلتها للحصول على لقب الأم المثالية.