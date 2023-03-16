الأم المثالية في بني سويف.. أرملة منذ 21 عاما وربت 3 فتيات بمفردها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الفائزة في مسابقة الأم المثالية بمحافظة بني سويف، وهي صفاء علي عبدالوهاب مقاوي، 65 عاما، لديها 3 من الأبناء، وأرملة منذ 21 عاما.

أرملة ولديها 3 بنات

وحصلت صفاء علي عبدالوهاب، الفائزة في مسابقة الأم المثالية بمحافظة بني سويف، على بكالوريوس زراعة ودبلومة تربوية، وتعمل مُعلم خبير، لديها 3 بنات، الابنة الأولى حاصلة على بكالوريوس تجارة، والثانية طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، والثالثة طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

أصيب زوجها بسرطان الدم

وبحسب وزارة التضامن، أُصيب زوج الفائزة بمرض «سرطان الدم»، وظلّ في صراع مع المرض 3 سنوات حتى توفاه الله عام 2002 تاركا لها 3 فتيات، ووقتها كانت الابنة الكبرى بالصف الثاني الابتدائي، والثانية 4 سنوات، والثالثة سنة ونصف، ومعاش ضئيل لا يكفي متطلبات الحياة.

الجد تنازل عن الوصاية

وأصبحت الأم المسؤولة عن بناتها ورعايتهن وتعليمهن، وتحملت الكثير من أجل تربيتهن بمفردها، والجد تنازل عن الوصاية وأصبحت وصيّة على بناتها، وكانت تبحث كثيرا عن عمل يساعدها لمواجهة أعباء الحياة ومتطلبات المعيشة.

العمل بالحصة

واستكملت الأم دراستها وحصلت على دبلوم تربوي بجانب مؤهلها حتى تستطيع العمل، وتم تعيينها بإحدى المدارس، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية للترقي في عملها، وكانت تمد يد العون والمساعدة لكل من يطلب منها المساعدة واستطاعت الأم مساعدة إحدى صديقاتها في الالتحاق بالعمل بالحصة بإحدى المدراس.

وأصرت الأم على تعليم بناتها وحصولهن على شهادات جامعية مرموقة، وتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس التجارة وتزوجت، أما الابنة الثانية، والابنة الثالثة ما زالت في الفرق النهائية بالكليات وعلى مشارف التخرج والخروج الى الحياة العملية.