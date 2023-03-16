الأم المثالية في الإسكندرية.. ربت أبنائها وأبناء أختها المتوفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اسم الفائزة الأولى في مسابقة الأم المثالية 2023 بمحافظة الإسكندرية، وهي هدى محمد عبادي أحمد، ربة منزل، وأرملة منذ 3 سنوات.

الفائزة الأولى على محافظة الإسكندرية بمسابقة الأم المثالية 2023

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ الفائزة أرملة منذ 3 سنوات، والابن الأول لها حاصل على ليسانس آداب، والثاني حاصل على ليسانس حقوق، والثالث حاصل على بكالوريس طب بيطري.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعس، تزوجت السيدة هدى، من رجل حنون، ورزقها الله بـ3 أبناء، قامت على رعايتهم واهتمت بتربيتهم وتعليمهم، لافتة إلى أنّ دورها لم يقتصر على تربية أبنائها فقط، بل عملت على رعاية إخوتها بعد وفاة والديها، فكانت الأخت الكبرى لهم، والأم لأبنائها، وتحمّلت المسؤولية.

الأولى على محافظة الإسكندرية في مسابقة الأم المثالية

وحرصت الأم المثالية على محافظة الإسكندرية على تعليم أبنائها، وأن يحصلوا على مؤهلات عالية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث توفيت شقيقتها، وتركت لها 3 أبناء الأكبر منهم على وشك الزواج، والثاني في مرحلة الإعدادية، والثالث في المرحلة الابتدائية، فقامت على رعايتهم ومساعدتهم لاستكمال التعليم.

وتابعت وزارة التضامت الاجتماعي، أنّ زوج السيدة هدى محمد عبادي أحمد، توفي في العام 2020، وقامت برعاية أسرتها وأسرة شقيقتها، وكانت رمز للعطاء لأسرتها ومن حولها.