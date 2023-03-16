الأم المثالية الأولى على الجمهورية.. بائعة لبن فجرا ومدرسة صباحا وأم صابرة ليلا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فوز هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، ابنة محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأم المثالية.

من هي الأم المثالية على مستوى الجمهورية

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن هدى عبد اللطيف الحاصلة علي المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأم المثالية.

ووفقاً لسيرتها الذاتية المعلنة من قبل الوزارة، فإن اسمها بالكامل هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، تبلغ من العمر 56 عاماً، حاصلة علي دبلوم مُعلمين ومُعلمات، بدرجة مُعلم خبير حالياً، أرملة منذ 17 عاماً، ولديها ثلاثة أبناء، الابن الأول بكالوريوس صيدلة، الابنة الثانية بكالوريوس طب وجراحة، الابنة الثالثة بكالوريوس طب أسنان.

تخرجت وحصلت على دبلوم للمُعلمات ثم تزوجت في عام 1991م، بعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله بالابن الأول، ثم الابنة الثانية، ثم الابنة الثالثة.

مرض الزوج

مرض الزوج بعد 7 سنوات من الزواج بمرض الكبد «فيروس سي » فقامت الأم برعايته ورعاية الأبناء بجانب عملها كمُدرسة ابتدائي، وكان الزوج يعمل صاحب محل للألبان، ولكن بعد مرضه كان لا يستطيع متابعة المحل بصفة مستمرة، فكانت الأم دائما تبدأ يومها باكراً قبل صلاة الفجر وتقوم بترتيب شؤون المنزل ثم تذهب إلى المحل وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحاً، لتصنع منه الأجبان وتقوم ببيعها لاحقاً، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمُدرسة ابتدائي وصانعة أجيال.

وبعد الانتهاء من عمل الأم بالمدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبناءها، وزوجها المريض وتراعي شؤون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005م، وكان عمر الابن الأكبر عند وفاة الزوج 11 عاما، والابنة الثانية 9 سنوات، والابنة الصغرى 5 سنوات.

تربية الأبناء

بعد وفاة الأب عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم، وواصلت الليل بالنهار حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس، وأعانها الله على تربية أبنائها حتى تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة، ثم تخرجت الابنة الصغرى وحصلت على بكالوريوس طب أسنان.

استطاعت هدى عبد اللطيف أن تشتري قطعة أرض، وقامت ببنائها لأبنائها كمساهمة ومساعدة في الزواج، وأدت رسالتها بائعة لبن فجراً ومعلمة أجيال صباحًا وأم صابرة ليلاً ومساءً، ومازال عطاؤها مستمر نحو أبنائها وتلاميذها.

محافظ كفر الشيخ يهنئ الأم المثالية

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، لفوزها بلقب الأم المثالية، موجهاً الشكر لها ولأسرتها وأبنائها الـ4 الاطباء، مشيراً إلى أن المحافظة زادها شرفاً لحصولها على لقب الأم المثالية، وأنه سيُكرمها لأنها تستحق التكريم، وهذا شرف لكل أبناء المحافظة.