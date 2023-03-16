الأم المثالية بالقليوبية.. أرملة نجحت في رعاية أسرتها بمعاش 200 جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الفائزة في مسابقة الأم المثالية بمحافظة القليوبية، وهي عايدة محمد السيد فرج الله، 65 عاكًا، تزوجت وأنجبت ببنت وولد، لكنها أرملة منذ 21 عاما.

أرملة منذ 21 عاما

وحصلت عايدة محمد السيد فرج الله الفائزة في مسابقة الأم المثالية بالقليوبية، على دبلوم فني تجاري، وتعمل إدارية بمدرسة حكومية، وحصل ابنها الأكبر على بكالوريوس طب وجراحة، والابنة الثانية على بكالوريوس هندسة.

توفي الزوج

ووفقا لسيرتها الذاتية المعلنة من قبل الوزارة، تزوجت الأم من رجل بسيط، وأنجبت ولد وبنت، وعاشت حياة هادئة وبسيطة، اهتمت الأم بأسرتها الصغيرة بجانب عملها وقامت برعايتهم وتعليمهم، وحرصت على تعليم طفليها وتفوقا دراسيا طوال المراحل التعليمية، والتحق الابن الأكبر بكلية الطب والثانية بكلية الهندسة.

معاش الأب 200 جنيه

توفى الزوج قبل تخرج الابن الأكبر بعام واحد، وكانت الابنة الثانية في الفرقة الثالثة بكلية الهندسة ومعاش الأب بسيط لم يتخط 200 جنيه، ورغم ما كابدته الأسرة من معاناة تخرج الابن الأول وحصل على بكالوريوس طب وجراحة وأنهى الماجستير وتزوج وأنجب، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس هندسة وتزوجت وأنجبت.