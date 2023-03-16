الأم المثالية في الفيوم: «علمت 3 أطباء وبكيت فرحا بالجائزة»

لم تتمالك حليمة سلامة عبد السميع سلامة، الأم المثالية الأولى بمحافظة الفيوم، نبأ فوزها بلقب الأم المثالية، وتكريمها خلال ساعات قليلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انهمرت الدموع من عينيها بغزارة دون أن تتمالك نفسها من الفرحة، خصوصًا أنّها لم تكن تتوقع الفوز، حتى فوجئت بالخبر قبل قليل، بينما بدأ الجميع في التوافد على منزلها وتقديم المباركات لها.

وقالت الدكتورة يارا عبد الحكيم عيد، ابنة الأم المثالية الأولى بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها هي من تقدمت بأوراق والدتها للمسابقة، أملًا في منحها هدية مميزة ومختلفة في عيد الأم هذا العام، مؤكدةً أنّ والدتها تستحق ما هو أكثر من ذلك بعدما أفنت عمرها في تربيتهم عقب وفاة زوجها قبل 13 عاما.

كانت الأم والأب لأطفالها

وتروي يارا قصة كفاح والدتها قائلةً إنّ والدها توفي عام 2010، تاركًا 3 أبناء أكبرهم في الثانوية العامة، والآخرين في المرحلة الإعدادية، فما كان من الأم التي تعمل مدرسة أولى في المدرسة الثانوية الزراعية، إلا أنّ تصبح الأم والأب لأبنائها الثلاثة، وتبذل كل جهودها في تربيتهم وتعويضهم عن غياب والدهم الراحل.

جميعهم كليات قمة

وأشارت إلى أنّ والدتها «الأم المثالية» كانت شديدة الحرص على تعليمهم، حيث تخرجوا جميعًا من كليات قمة، فشقيقها الأكبر عمرو طبيب صيدلي، وشقيقها الأوسط عبد الرحمن طبيب بشري ويؤدي الخدمة العسكرية حاليًا، بينما هي طالبة في السنة النهائية الامتياز بكلية الطب، وتستعد لحفل تخرجها يوم 23 مارس الجاري.

لم تخبرها بالتقديم لها

وأكدت يارا أنّها قامت بالتقديم لوالدتها دون أن تخبرها، معللةً احتياجها لبعض الأوراق بحاجتها إليهم في الكلية، ولكن والدتها علمت بالخبر حينما زارتهم لجنة من وزارة التضامن في المنزل، وتحدثوا معهم، قبل إتخاذ قرارهم باختيار الأم المثالية هذا العام.

إعلان الأم المثالية

وأكدت على أنّ خبر فوز والدتها بلقب الأم المثالية هذا العام كان أجمل خبر، مؤكدةً أنّ والدتها منذ معرفتها الخبر وهي تبكي ولا تتوقف دموعها من شدة الفرحة، مُشددةً على أنّها سعيدة جدًا بتمكنها من إسعاد والدتها وإهدائها تلك الهدية المميزة.