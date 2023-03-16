جمعية الأورمان: قافلة طبية بالمجان تستهدف 112 مريضا بـ4 قرى بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية وجمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وميت المخلص مركز زفتى، وكفور بلشاي مركز كفر الزيات، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا بمحافظة الغربية.

الكشف الطبي

بدأت القافلة في الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، إذ تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الى صرف العلاج، بتكلفة إجمالية 14 ألفا و650 جنيها.

وأثنى أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

صرف الأدوية بالمجان

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.