موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة 2023 لحجز الكشف الطبي

كشف موقع وزارة التضامن الاجتماعي، عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة، والشخص من ذوي الإعاقة بالغة الشدة، من إجراء الكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحا أنّ وزارة الصحة هي المنوطة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة 2023

وقدّم موقع وزارة التضامن للخدمات المتكاملة 2023، رابط خطوات الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حيث تبدأ بالدخول على موقع وزارة الصحة «المجالس الطبية»، وإدخال البيانات، وهي «الرقم القومي، والاسم رباعيا، ورقم الهاتف، وتحديد نوع الإعاقة، وحجز موعد الكشف، واختيار مكان وموع الكشف، والضغط على زر حفظ البيانات».

حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن

وأضاف موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ إدراج الطلب يكون على نظام وزارة الصحة، ووفق الأولوية، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المسجل يه موعد الطلب ومكان الكشف، مشددا على الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، إدخال البيانات بشكل صحيح.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وكشف موقع وزارة التضامان الاجتماعي، عن المستندات المطلوبة والأوراق للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحا أنّه لا بد من الحصول على شهادة ميلاد للأشخاص الأقل من 16 عاما، شرط أن تكون سارية، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وتقديم تقرير طبي كامل مفصل عن الاعاقات، وبالنسبة للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، تقديم التقرير الطبي بشكل ورقي.