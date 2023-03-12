أتاحت وزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لـ«تكافل وكرامة» بالرقم القومي، وقالت الوزارة إن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للراغب في دعم «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنه يقوم المستعلم عن تكافل وكرامة بالدخول على الرابط من هنا، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما والضغط على كلمة بحث، وسيتم ظهور النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة بالرقم القومي

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن على الراغب في الحصول على «تكافل وكرامة» الذهاب في تاريخ الكشف الطبي الذي تم تحديده، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الكشف يجب الذهاب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة لاستكمال الأوراق.

وأضافت الوزارة أنه في حال عدم استيفاء الأوراق، يقوم الراغب في الحصول على تكافل وكرامة بتجهيز الأبحاث والأشعة التى تُطلب من اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر من خلال موقع الوزارة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وقالت إنها تتضمن محدودي الدخل، وذوي الإعاقة، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن والمطلقات والمرأة المعيلة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

كما استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة، وجاءت على النحو التالي:-

- صورة بطاقة الرقم القومي - قسيمة الزواج - صورة بطاقة التموين - قيد مدرسي للأطفال - ومنعت وزارة التضامن تكافل وكرامل على بعض المواطنين وهم من يمتلك الأراضي الزراعية أكثر من نصف فدان.

- يمنع تكافل وكرامة عمن يمتلك عقارا أو معاشا.