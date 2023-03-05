استعرضت وزارة الصحة والسكان عبر موقع المجالس المتخصصة، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وسيارة معفاة من الجمارك، من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة، واتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة واختيار أيقونة نتيجة الكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام، وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

- الضغط على كلمة دخول وستظهر نتيجة الكشف الطبي.

موقع المجالس الطبية المتخصصة

وعن البيانات التي يحتاجها موقع المجالس الطبية المتخصصة، تتضمن وفقا لوزارة الصحة والسكان البيانات الشخصية ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة و الحالة الإجتماعية و العنوان، الوظيفة، رقم التليفون .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في موقع المجالس الطبية المتخصصة، أنه يجرى اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون والائحة التنفيذية، سواء كانت الإعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية وكذلك أمراض القلب وأمراض الدم.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، قالت الوزارة إنها تتضمن الجمع بين معاشين، الفحص الطبي في المستشفيات مجانا، التعيين بالوظائف الحكومية بنسبة تبلغ 5%، يحق لحامل البطاقة أن يحصل على كل جوانب الدمج من المدارس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي.