الأم المثالية في المنوفية.. كفلت 3 أطفال ووهبت أملاكها لهم

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اسم الفائزة للقب الأم المثالية في محافظة المنوفية 2023، وهي نوال عبدالعظيم محمد خليل، 51 عاما، تقرأ وتكتب، ربة منزل، ولم تنجب أطفالا، لكنها كفلت 3 أبناء، الأولى حصلت على دبلوم تجارة نظام 5 سنوات، والثاني 4 سنوات، والثالثة طالبة في المرحلة الابتدائية

تزوجت «نوال» منذ عام 1989، لكنها لم تنجب أطفالا، وقررت هي والزوج كفالة طفلة بعد 14 سنة من الزواج وعدم الإنجاب، وكان عمرها 3 سنوات، ملأت عليهم حياتهم، وظلت إلى جوارهم حتى كبرت وتعلمت وتزوجت وأنجبت طفلة، وبعد زواجها كفلت الأم طفلا آخر، وبعد فترة توفيت شقيقتها التي كانت تكفل طفلا، فنقلت كفالة الطفل إليها.

وهبت الأم جميه أملاكها من أموال والعقار الذي تقيم به الأسرة للأبناء الثلاثة المكفولين، ليتمكنوا من مواجهة الحياة وتأمين المستقبل الآمن لهم، وما زالت تقوم على رعايتهم وتعليمهم، وبسبب هذه التضحية والقلب الرحيم حازت على لقب الأم المثالية.