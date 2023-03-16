الفائزة بلقب الأم المثالية في البحيرة.. خاضت رحلة طويلة مع مرض السرطان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اسم الأم الفائزة بلقب الأم المثالية 2023 من محافظة البحيرة، وهي السيدة بدرية مصطفى عبدالحليم عبادة، 66 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلوم تربوي، وتعمل معلمة، لها 3 أبناء، الأول حاصل على بكالوريوس هندسة، والثاني بكالوريوس صيدلة، والثالث بكالوريوس صيدلة.

مساعده الزوج في أعمال الزراعة

تزوجت الأم عام 1990 وكانت تعمل بالتربية والتعليم ورزقها الله بثلاثة أبناء، وكانت تقيم بمنزل أسرة الزوج وترعى أسرته «الأب والأم للزوج»، حيث كانوا كبار السن ووالدة الزوج كانت قعيدة، وتعاني من أمراض القلب والسكري والضغط، وكانت تساعد الزوج في أعمال الزراعة إلى جانب عملها ورعايتها لأسرتها.

توفي والد الزوج، وبعد فترة قليلة تعرض الزوج لحادث سيارة، أدى إلى كسر مفصل الحوض، وأجرى عملية جراحية بتغيير المفصل، وبعدها أُصيب بجلطة في القلب وأجرى بتركيب داعمات بالقلب وتحسنت حالته الصحية.

المعاناة مع مرض السرطان

وأثناء دراسة الأبناء في الجامعة مرضت الأم وأُصيبت بسرطان الثدي، وبدأت معاناة ورحلة علاج مع الكيماوي والإشعاع، ما أثر على حالتها الصحية والنفسية والحالة المادية للأسرة، وما زالت تتابع مع طبيب الأورام، ومع ضيق الحال واضطروا لبيع قطعة الأرض التي كان يمتلكها الزوج إرثا عن أبيه، وذلك حتى يستطيعوا إعادة بناء المنزل بالأعمدة الخراسانية بدل الطوب اللبن، والمساهمة في مساعده الأبناء في الزواج.

واستكملت الأم رسالتها مع الأبناء حتى تخرجوا جميعا، وحصلوا على مؤهلات جامعية وتزوجوا وأنجبوا، وما زالت مستكملة رحلتها وتمد لهم يد العون، وكل هذه القصة أهلتها للحصول على لقب الأم المثالية.